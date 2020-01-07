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اخبار الزمالك اليوم الاثنين 6/1/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك العديد من الأخبار الهامة اليوم الاثنين 6/1/2020، جاء فى مقدمتها، مرتضى منصور يراضى نجوم الزمالك بـ"برومو" جديد لقناة النادى، وانتظام طارق حامد في المران قبل حفل الأفضل في افريقيا ، ومشاركة فرجاني ساسي في مران الفريق استعدادا لزيسكو

 

طارق حامد ينتظم فى مران الزمالك قبل حفل الكاف ورسالة من كارتيرون

انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المُقامة حاليًا فى مقر النادى، قبل سفره لحضور حفل الكاف لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019 الذي سيقام غدا الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لمدة يومين على خلفية إيقافه فى لقاء طنطا فى الدورى.

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سباق سرعة في مران الزمالك اليوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من لقاء طنطا الذي أقيم أمس، حصة تأهيلية قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعديه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، واستمرت هذه الفقرة لما يقرب من 30 دقيقة، تم خلالها التأهيل بالكرة وبعض الأمور البدنية.

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وفد زيسكو يصل القاهرة للترتيب لاستقبال بعثة الفريق

وصل وفد فريق زيسكو الزامبي إلى القاهرة للتجهيز لاستقبال بعثة الفريق التي تصل فجر الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وكان في استقباله نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة، وأصدر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي تعليماته بتوفير سبل الراحة للوفد الزامبي.

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كارتيرون يمنح أوباما وعبد الغني راحة من تدريب الزمالك

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كل من يوسف أوباما، ومحمد عبد الغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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مرتضى منصور يعد لاعبى الزمالك بصرف المستحقات خلال 48 ساعة

عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد السلام.

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مرتضى منصور يشيد بثلاثى الزمالك فى اجتماعه مع الفريق

أشاد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بـ 3 لاعبين داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلال اجتماعه بلاعبي الفريق الذي عقده اليوم علي هامش التدريب، استعدادًا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام الجمعة المقبل على استاد السلام.

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فرجاني ساسى يطمئن جمهور الزمالك قبل مباراة زيسكو

شارك الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم بملعب النادي وذلك عقب عودته من تونس، بعد حصوله على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى للفريق والتى قام خلالهما بزيارة أسرته والاطمئنان عليها والتى غاب عنها ساسي عن لقاء طنطا أمس بسبب الإيقاف، وذلك فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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إيقاف مدرب سلة الزمالك وإحالته للتحقيق

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة إيقاف المدير الفني لنادي الزمالك عصام عبد الحميد وإحالته للتحقيق لما بدر منه خلال مباراة الجزيرة والزمالك بالجولة السادسة من دوري السوبر.

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مرتضى منصور يراضى نجوم الزمالك بـ"برومو" جديد لقناة النادى

قام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بعمل لفتة طيبة للاعبي الفريق المتألقين مؤخرًا والذين لم يقوموا بتسجيل برومو قناة الزمالك الأول الذي تمت إذاعته مؤخرًا، بأن قام رئيس النادي بالموافقة على توجه اللاعبين إلى استوديو القناة وتصوير برومو جديد للقناة تتم إذاعته خلال الأيام المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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