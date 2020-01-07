شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يستغل إجازة الأهلى ويتناول أشهر أكلة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول المالى أليو ديانج نجم وسط الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، أشهر الأكلات المصرية "فول وطعمية" وذلك بعد فوز المارد الأحمر على نادى مصر بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ونشر ديانج صورته عبر ستورى الانستجرام، أثناء تناول "الفول والطعمية" معلقًا عليها: "أليو ديانج فى مهمة مع الأكل المصرى"، وحصل لاعبو الأهلى على راحة سلبية عقب الفوز على نادى مصر، قبل بداية الاستعداد لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى السبت المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

ويغيب المالي آليو ديانج، عن لقاء فريقه المقبل أمام طنطا، المقرر لها يوم 15 يناير المقبل، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز، ويأتي غياب ديانج عن مواجهة طنطا بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال لقاء أمام إف سي مصر، حيث حصل اللاعب على إنذارين في لقاءات الأهلي السابقة أمام كلا بني سويف في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر والإسماعيلي في الجولة التاسعة في الدوري.

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ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدورى برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الأهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفا.

ويواصل قطار الاهلي رحلة الحفاظ على لقب الدوري العام في مواجهة نادي مصر للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن الأحمر يرى أن مواجهة نادي مصرستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى يرغب في تحقيق الفوز العاشر في بطولة الدوري من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.