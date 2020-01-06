سولسكاير يحدد الصفقة لبديل دي خيا في مانشستر يونايتد

الإثنين 6 يناير 2020

أفادت التقارير أن أولي جونار سولسكاير ، مدرب مانشستر يونايتد ، يريد من دين هندرسون أن يتحدى ديفيد دي جيا في زي حارس المرمى في الموسم المقبل.



كان الأسباني رقم واحد أو أكثر منذ انضمامه للنادي في عام 2011 وبقي اختياره الأول خلال الحملة الحالية على الرغم من سوء حالته واثنين من الأخطاء الفادحة.

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بالمقابل ، أبدى هندرسون الإعجاب المستمر في نادي شيفيلد يونايتد على مدار الـ 18 شهرًا الماضية ، وتنازل عن أهداف أقل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من دي جي.

أدت أدائه إلى أن يواجه سولسكاير ، وفقاً لـ The Athletic ، الإبقاء على هندرسون في النادي في الموسم المقبل والسماح له بالتنافس على منصب حارس المرمى في البداية لأنه يعتقد أن هذا سيساعد اللاعب الأسباني على استعادة أفضل أشكاله.

قام يونايتد أيضًا بتغيير مدربه في مجال حارس المرمى في الأسابيع الأخيرة ، حيث حل كريج موسون محل إميليانو ألفاريز ، حيث يتطلعون إلى إعادة صانع ألعاب أتلتيكو مدريد السابق إلى المستوى الذي اعتاد عليه الكثير من المشجعين.