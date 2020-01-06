ريال مدريد يرصد  68 مليون جنيه استرليني لضم مهاجم لايبزيج    

الإثنين 6 يناير 2020

أفادت تقارير أن ريال مدريد يفكر في إجراء صفقة بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني لصالح فريق لايبزيج ومهاجم ألمانيا تيمو فيرنر .



سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 24 هدفًا في 29 مباراة للنادي والريف هذا الموسم ، وكان يرتبط بانتظام مع فريقي تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ومع ذلك ، فإن صحيفة "El Desmarque" تشير إلى أن مدرب مدريد زين الدين زيدان يتطلع إلى خطوة صيفية للمهاجم وهو يتطلع إلى إضافة المزيد من القوة النارية إلى خط المواجهة.

وقع مهاجم شتوتغارت السابق مؤخرًا صفقة جديدة مع النادي الألماني ، لكن التقرير يشير إلى أن نوع العرض الذي تخطط له مدريد سيكون كافياً لتشجيعهم على بيع أحد أصولهم الثمينة.

يعتقد أن زيدان يشعر بالإحباط من لوكا جوفيتش ، الذي كافح من أجل اللياقة البدنية واللياقة البدنية منذ انضمامه إلى نادي اينتراخت فرانكفورت العام الماضي.