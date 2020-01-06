نجمي اليوفنتوس سيبقى في يناير

الإثنين 6 يناير 2020

أكد مدير نادي يوفنتوس الايطالي فابيو باراتي أن إمري كان وأدريان رابيوت سيبقيان في النادي خلال فترة الانتقالات في يناير.

كان ، بعد أن تمتع بموسم واعد لاول مرة في تورينو ، شهد ظهوره محدودًا تحت قيادة ماوريتسيو ساري ، مما دفع تقارير تدعي أنه قد يغادر في يناير.

علاوة على ذلك ، ربيوت ، على الرغم من انضمامه إلى يوفنتوس خلال الصيف ، تم ربطه أيضًا بمغادرة وسط قلة الوقت في اللعب ، حيث قال مانشستر يونايتد إنه مهتم.

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في حديثه عن موضوع يناير ، قال باراتي لقناة Sky Sports News: "يمكنني استبعاد إمري كان من المغادرة ، لأنه سيبقى معنا بالتأكيد. على المستوى الدولي ، إنه أحد أكثر اللاعبين المطلوبين ، لكنني أعتقد أنه يمكن أن يكون مهم لمشروعنا.

"لقد وصل رابيو إلى هنا بعد عدم اللعب لمدة ثمانية أشهر. إنه أمر طبيعي على المستوى البدني فقط ، لذا يجب أن يستغرق وقتًا للتكيف. لقد دفع الثمن مقابل ذلك ، لكنه قام بعمل جيد عند استخدامه.

"نحن واثقون ، إنه لاعب مهم وضمان لـ يوفنتوس ، وليس علامة استفهام أو شك. لدينا فريق مهم ، مع الكثير من المنافسة على الأماكن ، وهذا ما يجب أن يكون عليه هذا المستوى."

زعمت التقارير أن يوفنتوس يدرس احتمال استخدام رابيوت في صفقة لاعب زائد النقدية لبول بوجبا الصيف المقبل.