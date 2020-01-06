- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد بقائمة غير مكتملة في مواجهة فالنسيا بالسوبر والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد عن قائمته المشاركة أمام فالنسيا بالسوبر الإسباني، خلال المباراة المقرر لها الأربعاء بالحقيقة السعودية، من أجل البحث عن أولى القاب بحقبة زيدان الجديدة.
وضمت قائمة البلانكو الأسماء التالية
حراسة المرمى: تيبو كورتوا، اريولا، التوب.
خط الدفاع: راموس، مارسيلو، كارفخال، ميندي، فاران، ناتشو، ميلتاو.
خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، كروس، إيسكو، كاسميرو، دياز، فاسكيز.
خط الهجوم: يوفتتش، رودريجو، ماريانو دياز، فينسيوس.
جدير بالذكر أن الفريق الملكي يغيب عنه كلا من جاريث بيل وكريم بنزيما، رغم تواجدهم بالمباراة الماضية أمام خيتافي ومساهتهم بتحقيق الفوز العريض بثلاثية لمواصلة الصراع على الليجا بالتساوي بعدد النقاط مع الغريم التقليدي برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد بقائمة غير مكتملة في مواجهة فالنسيا بالسوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.