بثلاثية.. رونالدو يقود يوفنتوس لإسقاط كالياري

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سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية في الشوط الثاني ليقود البطل يوفنتوس للفوز 4-0 على ضيفه كالياري، الاثنين، رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف في آخر خمس مباريات بدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
واستغل المهاجم البرتغالي خطأ دفاعيا ليفتتح التسجيل بعد أربعد قائق من بداية الشوط الثاني ثم ضاعف التقدم من ركلة جزاء ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري.
وبعدها قدم تمريرة حاسمة إلى جونزالو إيجواين ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 81 ثم أكمل رونالدو الرباعية من هجمة مرتدة بعد دقيقة واحدة.
وبهذا الفوز أصبح يوفنتوس في الصدارة برصيد 45 نقطة من 18مباراة قبل أن يحل إنتر ميلان، المتأخر عنه حاليا بثلاث نقاط، ضيفا على نابولي في وقت لاحق اليوم.
ورفع رونالدو رصيده إلى 15 هدفا بشكل عام هذا الموسم منها 13في الدوري الإيطالي.
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