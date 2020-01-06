شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتضن احتفالية لـ«فيفا وكاف» بحضور نجوم كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الرسائل للطلاب خلال كلمته فى اللقاء الطلابى المفتوح والذى نظمته الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الإفريقى لكرة القدم (الكاف)، أمس، بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بحضور دجور كاييف، وأحمد حسام ميدو، ولورا جورج، وكليمنتين تورى.

وقال الدكتور محمد الخشت إن اللاعب الإفريقى استطاع أن يجمع بين القوة البدنية والعقلية الأوروبية، وإن اللاعب الإفريقى أحد أهم اركان أى فريق أوروبى، مؤكدًا أن إفريقيا تستطيع أن تقدم للعالم الكثير وقدمت الكثير فى كرة القدم. وأضاف رئيس الجامعة للطلاب أن كرة القدم وغيرها من الألعاب تساعدنا على التفرقة بين المنافسة والصراع أو الحرب، لأن النفس البشرية لها نوازع تدعو للحرب والقتال، ولكن كرة القدم تستطيع أن تحولها إلى منافسة خاضعة لقواعد وأخلاقيات، موجهًا الطلاب بأن يقرأوا الميثاق الأخلاقى الخاص بالفيفا وأن يستفيدوا منه. وأوضح الدكتور الخشت أن نجاح اللاعب الفرد لا يتم إلا من خلال الفريق، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب واحد قادر على إنهاء المنافسة. قائلا للطلاب: لو خسرت الماتش لازم تستعد للقادم ولو خسرت امتحان لازم تستعد للامتحان القادم. ودعا الدكتور الخشت طلاب جامعة القاهرة إلى التمسك بالإصرار وعدم اليأس ومواصلة المنافسة، مؤكدا ضرورة النظر إلى الأمام باستمرار وعدم النظر إلى الخلف، لتجنب خسارة المستقبل، سواء فى الدراسة أو العمل، لأن البقاء للأصلح، وهو القادر على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.

وأكد الدكتور الخشت أن إفريقيا استطاعت أن تقدم للعالم إسهامًا حقيقيًا فى كرة القدم وتستطيع أن تقدم إسهامات حقيقة أكثر فى مجالات أخرى وتستطيع أن تعلم العالم لأنها أصل العالم.