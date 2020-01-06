شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بمواجهة زيسكو فى استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسابق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الزمن من أجل نقل مباراة الفريق الكروى الأول أمام نظيره زيسكو بطل زامبيا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا إلى أرض ملعب استاد القاهرة، بدلا من إقامتها فى استاد السلام الذى تم اعتماده رسميا ملعبا للمباراة من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم وتم إبلاغ طرفى اللقاء به.

ونجح مرتضى منصور، رئيس النادى فى الحصول على الموافقات الخاصة بنقل المباراة إلى استاد القاهرة بما فيها الموافقة الأمنية ويكثف الآن من جهوده للتوصل مع الاتحاد الإفريقى والفريق الضيف للحصول على موافقتهما بتغيير الملعب إلى القاهرة بدلا من السلام، مؤكدا أن فريقه جاهز لخوض اللقاء فى أى ملعب ولكن إذا نجحنا فى نقله للقاهرة سيكون أفضل خصوصا أنها رغبة اللاعبين والجهاز الفنى والجماهير.

وتابع: المباراة ستقام بحضور جمهور الزمالك والذى سيتراوح ما بين 10-15 ألف متفرج بناء على قرار الجهات الأمنية المختصة بتحديد عدد الجمهور فى المباراة، مشيرا إلى أنه يتم الآن مناقشة كيفية حضور الجمهور سواء من خلال التذاكر والدعوات أو من خلال شركة تذكرتى التى سبق ونظمت مباراة الفريق أمام أول أغسطس فى الجولة الثانية بدورى أبطال إفريقيا.

ووصل فجر اليوم وفد من نادى زيسكو بطل زامبيا لتجهيز الاستعدادات لاستقبال بعثة الفريق التى ستصل إلى القاهرة فجر غد الأربعاء استعدادا للمباراة.

Advertisements

يأتى هذا فيما حرص الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» على الاحتفال بذكرى تأسيس نادى الزمالك، وكتب الحساب العربى لفيفا «تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لمدرسة الفن والهندسة نادى الزمالك المصرى العريق»، الذى مر على إنشائه ١٠٩ أعوام بعد تأسيسه منذ ٥ يناير ١٩١١.

من جهة ثانية، بدأت إدارة الكرة فى اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل قيد كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق تمهيدا لضمه لقائمة الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة الماضية وصول البطاقة الدولية للاعب وقيده فى القائمة المحلية للمارد الأبيض حتى يتسنى له المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعدما وصل المهاجم الكونغولى لفورمة فنية وبدنية رائعة بعد تنفيذه برنامجا خاصا تحت إشراف الجهازين الفنى والطبى بالنادى وانتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق.

واستقر مجلس الإدارة وقطاع الكرة بالنادى على إقامة حفل تكريم خاص لطارق حامد، لاعب وسط الفريق بعد تمثيله لمصر ولنادى الزمالك فى جائزة the best ودخوله ضمن قائمة أفضل 3 لاعبين داخل قارة إفريقيا والتى سيتم الإعلان عنها اليوم.

فى شأن آخر، يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة زيسكو بعدما رفض الفرنسى باتريس كارتيرون منح اللاعبين أى فترة راحة بعد مواجهة طنطا، وحرص رئيس النادى ومجلس الإدارة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفنى قبل مران الأمس وأثنى على أدائهم الرجولى وإصرارهم على الفوز وأشاد رئيس القلعة البيضاء برؤية وخبرة كارتيرون ونجاحه فى مغامرة الاعتماد على الناشئين والبدلاء فى مباراة طنطا، مؤكدا أنه كثيرا ما طالب بمنح الفرصة لجميع اللاعبين والبدلاء تحسبا لمثل هذه الظروف وكافأ مجلس الإدارة اللاعبين الذين خاضوا مباراة طنطا بصرف مكافأة الفوز تحفيزا لهم لمواصلة الانتصارات.

فيما سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى وبين الجماهير بعد وصول التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق أمس بعد قضاء إجازة خاصة فى دبى مع أسرته وانتظامه فى مران الأمس استعدادا لمواجهة زيسكو.