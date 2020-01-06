شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يعرقل انتقال «إليكى» للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رشحت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، ثنائيا إفريقيا جديدا للجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، للمفاضلة بين أحدهما، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات مع النيجيرى اليكى بليسنج، مهاجم لوزيرن السويسرى خلال الساعات القليلة الماضية بسبب المغالاة المادية لفريقه السويسرى الذى اشترط ما يقرب من 2 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

جاء ذلك فى الوقت الذى دخل فيه أيضا المهاجم السورى عمر السومة الترشيحات، وبات هو الآخر على طاولة الجهاز الفنى للأهلى لاختيار الأفضل بين كافة المهاجمين الذين تم عرضهم على رينيه فايلر، من أجل التعاقد مع الأفضل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتكتمت لجنة التخطيط على الأسماء التى تم ترشيحها من أجل ضمان نجاح المفاوضات، فى حال موافقه فايلر على ضم أحدهما.

من جهة أخرى، قام الجهاز الإدارى بالنادى الأهلى، بقيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، فى القائمة الإفريقية، صباح أمس، وبذلك أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الفريق الكروى فى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وكان اللاعب قد شارك للمرة الأولى مع الفريق فى مباراة مصر التى أقيمت مساء أمس الأول فى الشوط الثانى.

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جاء ذلك فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروى، بعدما حقق الفريق الفوز العاشر على التوالى فى بطولة الدورى الممتاز على حساب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها جونيور أجاى ومروان محسن هدفين، واعتلاء صدارة الدورى برصيد 30 نقطة.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبيه لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة نادى مصر وذلك قبل سفر بعثة الفريق الى زيمبابوى فجر الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة بلاتينيوم، خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب تلاحم المباريات على المستوى المحلى والإفريقى

من جهة أخرى، يواصل حسين الشحات تدريباته العلاجية، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائى التأهيل، وتوماس بنيكل مدرب الأحمال، وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن حسين الشحات مستمر فى تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاجى للتخلص من آلام العضلة الضامة التى تسببت فى غيابه عن آخر مباراتين للأهلى فى الدورى، وتهدد لحاقه أيضا برحلة الأهلى إلى زيمبابوى، فيما أدى محمود متولى، مدافع الفريق، برنامجاً تدريبياً منفرداً.

وحرص الجهاز الفنى على وضع برنامج بدنى منفرد لمتولى على ملعب التتش، ويأتى البرنامج البدنى الذى يخضع له اللاعب فى ظل الراحة السلبية للفريق ضمن إعادة تجهيزه على النحو الأمثل بعد عودته مؤخرا من إصابة طويلة بتمزق فى العضلة الخلفية.