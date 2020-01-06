شكرا لقرائتكم كارتيرون يرتدي "جاكيت" فريقه السابق بمباراة الزمالك و طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرتدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، "جاكيت" فريقه السابق الرجاء المغربي و التي عليها لوجو شركة "ليجيا" و هي مختلفه عن الشركة الراعيه الحاليه لملابس الزمالك "بوما".

و فاز الزمالك على طنطا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يديره تحكيميًا إبراهيم نور الدين.

وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث.