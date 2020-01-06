شكرا لقرائتكم موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد المصري اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة على قناة أون سبورت.
ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 14 نقطة في المقابل يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السابع برصيد 16 نقطة.
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