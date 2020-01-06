شكرا لقرائتكم موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد المصري اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخرج فريق المصري البورسعيدي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة رقم 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز في اللقاء الذي سيقام على ملعب الجيش بالسويس. وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة على قناة أون سبورت. Advertisements ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 14 نقطة في المقابل يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السابع برصيد 16 نقطة.

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