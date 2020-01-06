شكرا لقرائتكم الاهلي يهزم الزمالك 11- 3 في كرة الماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي فاز على الزمالك 11-3، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، بنادي هليوبوليس، في نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2019-202.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا على مدى المباراة، وفرضوا سيطرتهم من البداية وحققوا فوزًا كبيرًا في المباراة الأولى بنصف نهائي بطولة الكأس، تحت قيادة الصربي ديان جوفوفيتش، المدير الفني.

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ووفقًا لنظام البطولة يلعب الفريقان ثلاث جولات في نصف النهائي، يتأهل الفريق الفائز في لقاءين إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الخميس. ومن المنتظر أن تقام المباراة الثانية بين الفريقين غدًا على ملعب الجزيرة.

هذا ويضم جهاز كرة الماء بالنادي الأهلي كل من وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، ونائبه محمد فاضل، بينما يضم الجهاز الفني والإداري: ديان جوفوفيتش، المدير الفني، ووليد عزت مدربًا عامًّا، وأحمد أسامة مدرب الدرجة الأولى، وتوفيق أحمد مساعد مدرب، وباسم زينهم مدرب حراس مرمى، وعمرو ممدوح المدير الإداري، وأحمد سمير أخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا.

بينما تضم قائمة اللاعبين: مصطفى ماجد، وأحمد سامح، ومحمد وليد محمد، وعبدالرحمن هارون، ومحمد أسامة، ومحمد أبو سديرة، ومازن قاسم، ومحمود طارق، وكريم جمال، وعبدالرحمن أسامة، ومحمد عبدالستار، ومحمد وليد عزت، ومحمد وليد حامد، وزياد وائل عزت، وحسن هارون، وأحمد شريف، وأيمن عادل، ويوسف سعد، ومحمود السيد، وحازم خالد.