شكرا لقرائتكم اف سي مصر يتمسك بجميع لاعبيه حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن نادي اف سي مصر عن تمسكه بجميع لاعبيه حتي نهاية الموسم، رافضا كل العروض التي تلقاها اللاعبون خلال الأيام الماضية عقب تألقهم في الدوري ونجاح الفريق في الوصول للنقطة الـ 11 في اول موسم للفريق بالدوري الممتاز، واحتلاله المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

من جانبه قال عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق انه لن يتم النظر لأي عروض تلقاها لاعبو القوام الأساسي للفريق، بعدما تمسك مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق بجميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق منذ انطلاق الدوري.

وأضاف المدير الفني للفريق ان اللاعبين الذين ليس لهم مكان في الفريق هم فقط من سيسمح لهم بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الجاري، مشددا علي ان إدارة النادي تعتمد علي سياسة تكوين فريق يثبت أقدامه في الدوري الممتاز.

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وكان اف سي مصر قد تعرض لخسارة امس بثلاثية مقابل هدف امام الأهلي في الجولة الـ 12 للدوري ، ولكن الفريق قدم مباراة نالت استحسان الجميع في ظل الفارق الكبير في الخبرات بين الأهلي وفريق اف سي مصر.

يذكر ان عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سي مصر، أكد أمس في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي إن خسارة فريقه ترجع إلى نقص الخبرة بالنظر إلى منافسه ، مضيفا انه كان هناك رهبة من اللاعبين في مباراة الامس أمام الأهلي، كما أن "رش" الملعب كان له أثر سلبي علينا، وتابع :"طلبت من اللاعبين عدم إحراز الأهلي لأي أهداف في الشوط الأول، لكننا تلقينا هدف من جونيور أجاي، وانه عندما سجلنا الهدف الأول في مرمى الأهلي، طالبت اللاعبين بإحراز الهدف الثاني، وأرى بأن لنا ركلة جزاء صحيحة، ولكن الحكم لم يحتسبها".