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جدة - عمرو شويل تقام اليوم الثلاثاء 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز ضمن لقائات الأسبوع الثاني عشر، و يتصدر النادي الأهلي جدول المسابقه برصيد 30 نقطه بفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني بـ 26 نقطه.



موعد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء



و يلتقى أسوان امام نظيره الجونه بستاد أسوان في تمام الساعه 2:30 عصراً، و في الخامسه مساء تقام مبارتين بيراميدز امام الإسماعيلي بستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، و الإنتاج الحربي امام النادي المصري بستاد السلام.



موعد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء



أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه امام الإسماعيلي و جائت كالتالي:ـ

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي - ولفريد كانون- علي جبر - أحمد أيمن منصور - رجب بكار

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خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عمر العيوني - محمود حمادة - نبيل دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.



موعد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء



ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 14 نقطة في المقابل يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السابع برصيد 16 نقطة.



ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 16 نقطة، في المقابل يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، و جاء الجونة بالمركز الرابع عشر برصيد 11 نقطه بينما أحتل اسوان بالمركز السابع عشر برصيد 7 نقاط