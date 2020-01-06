شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك اليوم الاثنين 6 - 1 - 2020.. انتظام ساسي وحامد في المران الجماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا بملعب النادي وذلك عقب عودته من تونس، بعد حصوله على إجازة لمدة يومان بإذن من الجهاز الفني والتى قام خلالهما بزيارة أسرته والاطمئنان عليها والتى غاب عنها ساسي عن لقاء طنطا أمس بسبب الايقاف، وذلك فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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