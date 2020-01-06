شكرا لقرائتكم برومو جديد لقناة الزمالك.. أعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، بعمل لفتة طيبة للاعبي الفريق المتألقين مؤخرا والذين لم يقوموا بتسجيل برومو قناة الزمالك الأول الذي تم اذاعته مؤخرا، بأن قام رئيس النادي بالموافقة علي توجه اللاعبين الي استديو القناة وتصوير برومو جديد للقناة يتم اذاعته خلال الأيام المقبلة.

اللاعبين الذين صوروا برومو القناة الجديد ، عقب تدريب اليوم هم : محمد أبو جبل وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد ومحمد اوناجم واحمد سيد زيزو، وهي تعتبر ترضية من رئيس النادي لهؤلاء اللاعبين الذين طلبوا من رئيس الزمالك تصوير برومو للقناة باعتبارهم نجوم الفريق مثلهم مثل زملاءهم الذين صوروا البرومو السابق ، وهو ما وافق عليه رئيس الزمالك وبالفعل توجه اللاعبون عقب المران الي استديو القناة لتصوير الإعلان الجديد.

وكان الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، قد شارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم بملعب النادي وذلك عقب عودته من تونس، بعد حصوله على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى للفريق والتى قام خلالهما بزيارة أسرته والاطمئنان عليها والتى غاب عنها ساسي عن لقاء طنطا أمس بسبب الإيقاف، وذلك فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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ويستعد الزمالك خلال الوقت الجارى لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد السلام فى التاسعة مساءً، بعد تلقى النادى الأبيض إخطار رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بموعد ومكان المواجهة بشكل رسمى والتى سيديرها تحكيما الإثيوبى بلاك تيسيما.

أشاد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بـ 3 لاعبين داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلال اجتماعه بلاعبي الفريق الذي عقده اليوم علي هامش التدريب، استعدادًا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام الجمعة المقبل على استاد السلام.

وأكد رئيس الزمالك للاعبين أن الفريق كسب الفترة الماضية 3 لاعبين متميزين وهم عمر السعيد الذي استعاد ذاكرة التهديف في مباراة طنطا، ومحمد صبحي حارس مرمي المنتخب الأولمبي وأحمد عيد الظهير الأيمن والذي وصفه مرتضي منصور بأنه نجح في أن يكون بطلاً للجبهة اليمني للفريق في وقت الأزمة.