شكرا لقرائتكم الأهلي يكلف أمير توفيق الانتهاء فى صفقة النيجيري بليسينج ايليكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلفت إدارة النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بإجراء جولة أخيرة خلال اليومين القادمين من المفاوضات مع نادي لوزيرين السويسري لإتمام التعاقد مع المهاجم النيجيري بليسينج ايليكي الذي قام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بترشيحه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ووافق الأهلي على رفع المقابل المالي من أجل إتمام الصفقة على الرغم من تمسك إدارة النادي السويسري بخدمات اللاعب بعد أن قام النادي بتعيين مدير فني جديد أعلن رغبته في استمراره بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مسئولو الاهلي إنه في حالة عدم إتمام الصفقة نتيجة تمسك لوزيرين ببقاء ايليكي فسوف تتجه مفاوضات الأهلي نحو التعاقد مع فراس الشواط مهاجم فريق الصفاقسي التونسي الذي ظهر بصورة مميزة خلال الفترة الأخيرة، خاصة إنه يجيد إستغلال الفرص أمام المرمى فضلا عن صغر سنه وما يتمتع به من قدرات هجومية كبيرة.

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ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.