شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يعتذر لرئيس الكاف عن عدم الحضور الى أحتفالية الأفضل لعام 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، خطاباً إلى أحمد أحمد رئيس الأتحاد الأفريقي لكرة القدم يعتذر فيه عن عدم حضور أحتفالية الأفضل لعام 2019 المقرر إقامتها غداً بالغردقة، وذلك بسبب حالة الأجهاد التي يعاني منها رئيس الأهلي عقب عودته مؤخرا من رحلة علاجية في فرنسا وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية

وأكد الخطيب على تقديره الكامل للدعوة الكريمة من جانب الأتحاد الافريقي ورئيسه مشيراً إلى أنه واثق بأن "كاف" سوف ينظم حدثاً رائعاً يليق بالقارة الأفريقية والقائمين على الاتحاد الافريقي والنجوم المكرمين في هذه الأحتفالية والتي كان يتمنى المشاركة فيها .

وعبر رئيس الأهلي عن سعادته لإقامة هذه التظاهرة الرياضية على الأراضي المصرية وبمشاركة أبناءها من الكوادر المختلفة والذين سوف يساهموا مع زملائهم من الأتحاد الأفريقي في نجاح هذا الحدث الذي يسعد به كل المنتمين للقارة السمراء

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جاءت دعوة «كاف» للكابتن محمود الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة .. وكان «كاف» قد اختار في وقت سابق الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، لاسيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983.

وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذى أقيم في سبتمبرمن العام الماضى بالغردقة، أيضًا حرص محمود الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، التي عقدت مؤخرًا في القاهرة؛ لمناقشة تطويرالكرة في القارة السمراء، وبعض الأمورالخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.

كشف مصدر من داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن جوائز الاتحاد الأفريقى للأفضل فى القارة السمراء خلال الحفل المحدد له غداً الثلاثاء بمدينة "الغردقة"، ويشهد الحفل الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 والتى يتنافس عليها الثلاثى محمد صلاح نجم منتخب مصرونادى ليفربول الإنجليزى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال ونادى ليفربول، ورياض محرز جناح منتخب الجزائرونادى مانشسترسيتى الإنجليزى.