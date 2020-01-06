شكرا لقرائتكم مسبتعدو الزمالك فى مباراة طنطا يخوضون مران تأهيلى تحت إشراف كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقام كارتيرون بعمل سباق سرعات عقب كل فقرة تأهيلية ، من اجل رفع اللياقة لدى اللاعبين، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المستبعدون من لقاء طنطا الاخير سواء لرؤية الجهاز الفني او للايقاف، وظهروا بشكل مميز للغاية واستعداد بدني طيب.

انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المُقامة حاليًا فى مقر النادى، قبل سفره لحضور حفل الكاف لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019 الذي سيقام غدا الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لمدة يومين على خلفية إيقافه فى لقاء طنطا فى الدورى.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك علي تحية اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث أشاد بجميع اللاعبين على الأداء والروح اللذين ظهرا بهما بلقاء أمس أمام طنطا والإصرار على الفوز حتى آخر لحظة بعد التأخر في النتيجة، وهو ما تحقق فى النهاية بالجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، قائلا فى رسالة لهم:"عليكم الاستمرار بهذه العزيمة والروح والقتال ، والعمل عل هدف واحد وهو الفوز".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الاولي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات حيث تعرض للخسارة في الجولة الاولي امام مازيمبي والفوز علي اول أغسطس الانجولي ، والتعادل مع زيسكو يونايتد 1/1.