الجزائري رياض محرز أفضل لاعب مغاربي لعام 2019









اسماء السيد - حقق النجم الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لقب أفضل لاعب مغاربي لعام 2019 ، وذلك وفق استطلاع للرأي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" على موقعها الإلكتروني.

وكانت المجلة قد رشحت قائمة مكونة من عشرة لاعبين ، ضمت ستة لاعبين من الجزائر، وثلاثة لاعبين من المغرب، ولاعب واحد من تونس.

وضمت قائمة الجزائريين كلا من رياض محرز و إسماعيل بناصر ، و رامي بن سبعيني و يوسف بلايلي وبغداد بونجاح ، وأخيراً يوسف عطال ، فيما يتكون الثلاثي المغربي من حكيم زياش ، ويونس عبد الحميد ، واشرف حكيمي ، فيما تواجد انيس بدري من تونس.

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و تصدر رياض محرز الترتيب النهائي لاستطلاع الرأي الذي نظمته الصحيفة الفرنسية ، بعدما حصل على نسبة اصوات بلغت 40% متفوقاً على المغربي حكيم زياش الذي حصل على 28% ، بينما حل ثالثاً رامي بن سبعين بنسبة 15% ، ثم رابعاً المغربي اشرف حكيمي بنسبة 5% ، فيما جاء خامساً التونسي انيس البدري بنسبة 3% ، بينما حصل بقية المرشحين على نسبة اقل من 3% وهم بلايلي و يوسف عطال و بناصر و بونجاح ، أما يونس عبد الحميد فقد تذيل الترتيب بنسبة اصوات اقل من 1%.

وجاء تتويج الجمهور للنجم الجزائري ليكون أفضل لاعب مغاربي بعدما بصم على عام كبير مع بلاده وناديه ، حيث ساهم في تتويج الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا، كما نالٍ مع مانشستر سيتي ثلاثية تاريخية ممثلة بإحراز الدوري الانكليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد ، وهي حصيلة لم يحققها أي لاعب مرشح للجائزة هذا العام.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يحرز فيها محرز افضل لاعب مغاربي ، بعدما نال ذات اللقب عامي 2015 و 2016 ، وذلك بعدما تألق مع ناديه السابق ليستر سيتي وقاده للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي.

يشار بأن الجزائريين فرضوا هيمنتهم على اللقب الفخري الخاص بأفضل لاعب مغاربي على مدار سبعة اعوام ، متفوقين بذلك على اشقائهم المغاربة والتوانسة ، إذ نالوها خمس مرات بفضل اسلام سليماني و ياسين براهيمي ورياض محرز ، بينما نالها التونسي انيس البدري عام 2018 ، والغربي مهدي بن عطية عام 2017.

