مران الزمالك يشهد انتظام طارق حامد قبل قبل حفل اختيار أفضل لاعب 2019

يستعد فريق الزمالك خلال الفترة الحالية لحضور حفل الكاف والذي سيقام غدا الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة لاختيار أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، وقد استعاد الفريق الأبيض لاعب وسط الزمالك طارق حامد والذي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق المُقامة حاليًا في مقر النادي، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب من المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة يومين بعد إيقافه في لقاء طنطا في الدوري.

وقبل بداية المران قدم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تحية اللاعبين وأشاد بأداء جميع اللاعبين والروح التي ظهروا بها في لقاء أمس أمام طنطا وإصرارهم على تحقيق الفوز حتى آخر لحظة، وهو ما تحقق في النهاية بالجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، متابعا لبث روح الحماسة بالفريق قائلا: “عليكم الاستمرار بهذه العزيمة والروح والقتال، والعمل عل هدف واحد وهو الفوز”.