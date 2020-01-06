اخبار الرياضه

صدمة فى الجهاز الفنى للكرة النسائية .. تعرف على السبب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى الجهاز الفنى للكرة النسائية .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف صدمة بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم السماح لمشاركة اللاعبات مواليد 2006 و2005 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم علي أن يشارك في التصفيات اللاعبات من مواليد 2000 حتي موليد 2004 

 

بهذا القرار يفقد المنتخب الوطني جهود أهم أعمدته الأساسية الثلاثي نادية رمضان المحترفة بالدوري الأمريكي وندي خالد وليلي زاهر في مواجهة المغرب في مباراة الذهاب المقرر لها يوم 17 يناير في  تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

 

وشهدت الساعات الأخيرة سعي الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية للتوصل لحل مع الاتحاد الدولي من خلال إجراء عدة اتصالات إلا أن الاتحاد الدولي رفض مشاركة الثلاثي.

 

ووصف حسين عبد اللطيف قرار الاتحاد الدولي بالصادم للجهاز الفني كونه يعول الكثير علي الثلاثي نادية رمضان التي تركت درستها وتعيش في القاهرة بدون أهلها من أجل تحقيق حلمها بالمشاركة مع المنتخب الوطني امام المغرب في  التصفيات مؤكدا أنها أحد العناصر الأساسية والهامة وليلي زاهر الناشئة الواعدة والتي تعتبر امل مصر في المستقبل وأحد أهم العناصر الهجومية وايضا ندي خالد من أهم اللاعبات.

 

Advertisements

وابدي عبد اللطيف تعجبه من القرار بأنه دائما ما يتم وضع حد أقصي الاعمار السنية والغريب هو وضع حد ادني في هذه التصفيات.

 

يذكر أن المنتخب الوطني يخضع لمعسكر مغلق بدار ضباط الوقود استعدادا لمواجهة منتخب المغرب ويخوض مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام نادي الطيران.

 

واستعان المنتخب الوطني بمحلل الأداء يوسف يسري الذي أعد تحليلا رقميا لأداء جميع اللاعبات في مباراتي الجزائر وتنزانيا يتضمن احصائية لعدد التمريات الصحيحة والخاطئة لكل لاعبة والتسديدات على المرمى والتحركات الإيجابية والسلبية. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدمة فى الجهاز الفنى للكرة النسائية .. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا