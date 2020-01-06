شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى الجهاز الفنى للكرة النسائية .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف صدمة بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم السماح لمشاركة اللاعبات مواليد 2006 و2005 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم علي أن يشارك في التصفيات اللاعبات من مواليد 2000 حتي موليد 2004

بهذا القرار يفقد المنتخب الوطني جهود أهم أعمدته الأساسية الثلاثي نادية رمضان المحترفة بالدوري الأمريكي وندي خالد وليلي زاهر في مواجهة المغرب في مباراة الذهاب المقرر لها يوم 17 يناير في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

وشهدت الساعات الأخيرة سعي الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية للتوصل لحل مع الاتحاد الدولي من خلال إجراء عدة اتصالات إلا أن الاتحاد الدولي رفض مشاركة الثلاثي.

ووصف حسين عبد اللطيف قرار الاتحاد الدولي بالصادم للجهاز الفني كونه يعول الكثير علي الثلاثي نادية رمضان التي تركت درستها وتعيش في القاهرة بدون أهلها من أجل تحقيق حلمها بالمشاركة مع المنتخب الوطني امام المغرب في التصفيات مؤكدا أنها أحد العناصر الأساسية والهامة وليلي زاهر الناشئة الواعدة والتي تعتبر امل مصر في المستقبل وأحد أهم العناصر الهجومية وايضا ندي خالد من أهم اللاعبات.

Advertisements

وابدي عبد اللطيف تعجبه من القرار بأنه دائما ما يتم وضع حد أقصي الاعمار السنية والغريب هو وضع حد ادني في هذه التصفيات.

يذكر أن المنتخب الوطني يخضع لمعسكر مغلق بدار ضباط الوقود استعدادا لمواجهة منتخب المغرب ويخوض مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام نادي الطيران.