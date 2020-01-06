شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون عن إسلام جابر: لاعب له مستقبل مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه إسلام جابر جناح أيمن الفريق، خلال الفترات التي شارك فيها في المباريات السابقة للفريق، والتي كان آخرها مباراة طنطا بالجولة الـ12 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 3/2 وشارك إسلام جابر في مركزين الجناح الأيمن ثم الظهير الأيسر.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك، أن كارتيرون يتحدث بصورة جيدة عن إسلام جابر، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك مقومات جيدة، ويحتاج فترات أطول من المشاركة في المباريات لكي يظهر بكامل مستواه مع الفريق، وأضاف كارتيرون خلال حديثه مع معاونيه أن سبب التأخر في الدفع بإسلام جابر في المباريات أن الجهاز الفني تولي المهمة بعد بداية الموسم وكان عليه الاعتماد في اول مباريات له علي التشكيل الثابت واللاعبين الجاهزين من حيث المشاركة ولياقة المباريات، مؤكدًا أنه مع الوقت سيكون إسلام جابر أحد الأعمدة الرئيسية للزمالك.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من لقاء طنطا الذي أقيم أمس، حصة تأهيلية قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعديه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، واستمرت هذه الفقرة لما يقرب من 30 دقيقة، تم خلالها التأهيل بالكرة وبعض الأمور البدنية.

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وقام كارتيرون بعمل سباق سرعات عقب كل فقرة تأهيلية، من أجل رفع اللياقة لدى اللاعبين، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المستبعدون من لقاء طنطا الأخير سواء لرؤية الجهاز الفني أو للإيقاف، وظهروا بشكل مميز للغاية واستعداد بدني طيب.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المُقامة حاليًا فى مقر النادى، قبل سفره لحضور حفل "كاف" لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019 الذي سيقام غدًا الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لمدة يومين على خلفية إيقافه فى لقاء طنطا فى الدورى.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على تحية اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي، حيث أشاد بجميع اللاعبين على الأداء والروح اللذين ظهرا بهما بلقاء أمس أمام طنطا والإصرار على الفوز حتى آخر لحظة بعد التأخر في النتيجة، وهو ما تحقق فى النهاية بالجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، قائلا فى رسالة لهم: "عليكم الاستمرار بهذه العزيمة والروح والقتال، والعمل عل هدف واحد وهو الفوز".