شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعتذر عن عدم حضور حفل الأفضل فى أفريقيا ويؤكد نجاح الحدث الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا إلى أحمد أحمد رئيس الأتحاد الأفريقي لكرة القدم يعتذر فيه عن عدم حضور احتفالية الأفضل لعام 2019 المقرر إقامتها غدًا بالغردقة، وذلك بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها رئيس الأهلي عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الخطيب تقديره الكامل للدعوة الكريمة من جانب الأتحاد الافريقي ورئيسه مشيرًا إلى أنه واثق بأن "كاف" سوف ينظم حدثًا رائعًا يليق بالقارة الأفريقية والقائمين على الاتحاد الأفريقي والنجوم المكرمين في هذه الأحتفالية والتي كان يتمنى المشاركة فيها.

وعبر رئيس الأهلي عن سعادته لإقامة هذه التظاهرة الرياضية على الأراضي المصرية وبمشاركة أبنائها من الكوادر المختلفة والذين سوف يساهمون مع زملائهم من الاتحاد الأفريقي في نجاح هذا الحدث الذي يسعد به كل المنتمين للقارة السمراء

جاءت دعوة «كاف» للكابتن محمود الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الكرة الأفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة .. وكان «كاف» قد اختار في وقت سابق الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، لاسيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983.

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وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الأفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذى أقيم في سبتمبرمن العام الماضى بالغردقة، أيضًا حرص محمود الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، التي عقدت مؤخرًا في القاهرة؛ لمناقشة تطويرالكرة في القارة السمراء، وبعض الأمورالخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.