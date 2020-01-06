شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ملك أفريقيا.. 7 بطولات مع الزمالك وكلمة السر فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارق حامد لاعب وسط الزمالك، تصدر موقع التدوينات "تويتر" قبل ساعات قليلة من إقامة حفل أفضل لاعب فى قارة أفريقيا الذى سيقام فى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، بسهل حشيش فى الغردقة، حيث اختارت معظم الجماهير طارق حامد لحصد لقب الأفضل داخل القارة السمراء بعد أن انحصرت المنافسة بين حامد والجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، وأنيس البدري نجم الترجى التونسى.

طارق حامد صمام الأمان

وتصدر هاشتاج "طارق حامد ملك أفريقيا" الترند الأول فى تويتر، حيث يُعد طارق حامد، هو صمام أمان والمتحكم فى أداء الزمالك، فأينما غاب ظهر تأثيره واضحًا بين صفوف الأبيض، فكان من أهم العناصر التى ساهمت فى تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد التغلب على نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

توج طارق حامد أيضًا مع الزمالك هذا الموسم ببطولة كأس مصر، عن النسخة الماضية، وإجمالاً شارك حامد مع الزمالك فى الموسم الجارى فى 12 مباريات بواقع 7 مباريات فى الدورى و4 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر للنسخة الجارية ومثلها فى السوبر المصرى.

طارق حامد كلمة سر المنتخب

على الرغم من خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا التى استضافتها مصر مؤخرًا، بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، إلا أن أداء طارق حامد، يُعد من أبرز علامات الفراعنة فى البطولة الأفريقية رغم الإخفاق. Advertisements شارك حامد مع منتخب مصر فى 4 مباريات ببطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركاته فى مباراتى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022، بالكاميرون، أمام كينيا وجزر القمر، فى الجولتين الأولى والثانية. إجمالاً شارك طارق حامد فى 42 مباراة مع منتخب مصر، حيث انضم لأول مرة مع الفراعنة فى المباراة الودية مع قطر يوم 7 مارس 2013، والتى فاز بها الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشارك خلالها حامد فى 75 دقيقة. 7 بطولات لطارق حامد مع الزمالك 7 بطولات لطارق حامد مع الزمالك

حصل طارق حامد خلال مسيرته مع الزمالك 7 بطولات، بواقع 4 بطولات كأس مصر وبطولة الدورى المصرى والكونفدرالية الأفريقية والسوبر المحلى.