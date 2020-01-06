شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين المغرب والإسكندرية لاستضافة التصفيات الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة، بين الإسكندرية والمغرب لإقامة منافسات التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة الأفريقية، والتى تقام فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل.

ويشارك منتخب كرة السلة رجال فى التصفيات، ضمن المجموعة الخامسة، حيث أسفرت القرعة التى أقيمت الشهر الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة بجانب المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع في شهر يناير المقبل.

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يقام أول تجمع للاعبى المنتخب فى الفترة من 31 يناير حتى 10 فبراير بالإسكندرية، تحسبًا لإقامة التصفيات بعروس البحر المتوسط، حيث طلب الاتحاد المصرى من نظرائهم بالاتحاد الأفريقى إقامتها بالإسكندرية، إلا أن مسئولى المنطقة الخامسة الأفريقية لم يحسموا مكان إقامة البطولة، ولم يتم الاستقرار على أى دولة سواء مصر أو المغرب.

قرر اتحاد كرة السلة إقامة معسكر خارجى للاعبى منتخب الرجال، خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، ومن المقرر أن يقام المعسكر فى إحدى الدول الأوروبية، وجارٍ المفاضلة بين صربيا أو فرنسا، أو إسبانيا بدءًا من 11 فبراير حتى قبل انطلاق التصفيات بـ 48 ساعة، على أن يتم العودة الى القاهرة حال إقامة التصفيات بالإسكندرية، أوالسفر إلى الدولة المستضيفة حال إقامتها خارج مصر، وفقًا لما يحدده الاتحاد الأفريقى للعبة.

ويتولى تدريب المنتخب أحمد مرعى مديرًا فنيًا ومعه وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربًا، ووائل لطفى هو مدير المنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريين، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق.