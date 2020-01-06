شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك ملك الريمونتادا بأعظم 4 مواجهات آخر 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تراجع نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة، إلا أن شخصية الفرق الكبري تظهر في الاختيارات الصعبة، وهو ما حققه الزمالك من خلال عودة دراماتيكية وريمونتادا مثيرة حقهها أربعة مرات في السنوات العشر الأخيرة.

وبالأمس نجح الزمالك في تحقيق فوز مثير على طنطا بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما، على استاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وأدارها تحكيميًا إبراهيم نور الدين.

وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد أوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث.

لمشاهدة أعظم 4 مواجهات حقق فيها الزمالك الريمونتادا قبل مباراة طنطا اضغط هنا