مرزوق محمد رئيسًا للجنة التطوير والتسويق بالاتحاد الأفريقى للجودو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى مرزوق محمد نائب رئيس الاتحاد المصرى للجودو، منصبًا فى الاتحاد الأفريقى للعبة، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى الذى أقيم بمالى، وحيث تم اختياره لرئاسة لجنة التطوير والتسويق بالاتحاد الأفريقى للعبة، بالتزكية، حيث لم يترشح أمامه أى مرشح ونال على كل الأصوات بالإجماع.

وترشح مرزوق محمد لمنصب رئيس لجنة التطوير والتسويق بالاتحاد الأفريقى، فى ظل خبراته فى إدارة التسويق خاصة أنه يعمل بهذا المجال خارج اللعبة.

ويقيم اتحاد الجودو جمعية عمومية غير عادية يوم 8 فبراير المقبل لتعديل لائحة النظام الأساسى على أن يتم التعديل وفقًا لما تراه العمومية وأعضاء الجمعية من هيئات وأندية لها حق الحضور فى اليوم المحدد، وتقام العمومية بقاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات الرياضية.

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من المقرر أن يخطر الاتحاد الهيئات والأندية بموعد العمومية حتى يتسنى لهم إرسال تفويضات للمندوبين المقرر حضورهم الجمعية العمومية.

وكانت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجودو قد أقيمت يوم 29 أكتوبر الماضى، وشهدت اعتماد الميزانية والحساب الختامى، وكذلك فوز عضوين بمجلس ادارة الاتحاد بالتزكية وهما إسماعيل حفيظ، وفوزى الهلباوى، بدلا من طارق عز الدين، وعبد الآخر عبد الفتاح.

وشهدت الأيام الماضية دعمًا من الاتحاد الدولى للعبة للاتحاد المصرى بعدد 272 مرتبة "بساط للممارسة اللعبة " على أن يتم استخدامها فى تدريبات المنتخب وكذلك توزيعها على الهيئات الرياضية التى تمارس النشاط، كما دعم الاتحاد الدولى سفر 6 لاعبين للمشاركة فى بطولتى جراند سلام بباريس و المانيا على الترتيب بأن يتحمل الاتحاد الدولى تكاليف اقامة وسفر اللاعبين للمشاركة فى البطولتين، وكذلك المعسكر الذى يلى البطولة وذلك فى الفترة من 6 إلى 13 فبراير المقبل، واختار الجهاز الفنى للمنتخب قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولتين وهم كل من : محمد عبد الموجود 66 كجم، محمد على عبد العال 81 كجم، محمد محى 73 كجم، على عيد 73 كجم، عبد الرحمن محمد 81 كجم، حاتم عبد الآخر 90 كجم، ومدير فنى السيد ابو ميدان.