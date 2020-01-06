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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 6/ 1/ 2020 شهد العديد من الأحداث الرياضية الهامة جاء فى مقدمتها الخطيب يعتذر عن عدم حضور حفل الأفضل فى أفريقيا ويؤكد نجاح الحدث الكبير، والأشعة تثبت سلامة مروان محسن وجاهزيته لدعم الأهلى فى مواجهة بلاتينيوم، ووفد زيسكو يصل القاهرة للترتيب لاستقبال بعثة الفريق، والزمالك يؤجل قيد "كاسونجو" فى انطلاقة ميركاتو الشتاء بسبب "كارتيرون". الخطيب يعتذر عن عدم حضور حفل الأفضل فى أفريقيا ويؤكد نجاح الحدث الكبير الأشعة تثبت سلامة مروان محسن وجاهزيته لدعم الأهلى فى مواجهة بلاتينيوم الأهلي يقيد كهربا فى القائمة الأفريقية قبل مواجهة بلاتينيوم فرجاني ساسى يطمئن جمهور الزمالك قبل مباراة زيسكو الزمالك يؤجل قيد "كاسونجو" فى انطلاقة ميركاتو الشتاء بسبب "كارتيرون" Advertisements وفد زيسكو يصل القاهرة للترتيب لاستقبال بعثة الفريق إيقاف مدرب سلة الزمالك وإحالته للتحقيق المقاولون: محمد طلعت يتحمل ثمن خطأ سموحة من مستحقاته؟! لحظة وصول ساديو مانى لمقر إقامته بسهل حشيش استعدادا لحفل الكاف ..صور فريق أحمد أحمد يتقدم على إنفانتينو 4 / 3 فى الشوط الأول لمباراة الأساطير صدمة فى الجهاز الفنى للكرة النسائية .. تعرف على السبب

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