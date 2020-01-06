شكرا لقرائتكم خبر عن مُكالمة هاتفية بين طارق يحيى وعنتر لضمه إلى الطلائع فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش، مُكالمة هاتفية مع محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، لضمه صفوف الطلائع فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير الحالى، وذلك لتعزيز الخط الأمامى لفريقه خاصة إن عنتر يبحث عن الرحيل من قلعة ميت عقبة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتلقى محمد عنتر عروضًا من أندية سموحة والاتحاد السكندرى، للانتقال لصفوف أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية للمشاركة بشكل أساسى، نظرًا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم ما جعله يطلب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

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وخرج عنتر من الحسابات الفنية سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للأبيض ما جعل اللاعب يتخذ قرار الرحيل فى الفترة الماضية، حيث تحدث مع وكيله، لاستقدام عروضا له من أجل تقديمها إلى مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء من أجل الحصول على موافقته بشأن الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف مصدر مقرب من عنتر عن ترحيبه بمناقشة تلك العروض مع إدارة نادى الزمالك، حيث يرى أنه فرصة كبيرة له للعودة للمشاركة بشكل أساسى فى المنافسات المتبقية، بعد ابتعاده من الحسابات الفنية بصورة كبيرة فى نادى الزمالك خلال الموسم الجارى، حيث لم يشارك اللاعب مع الأبيض هذا الموسم سوى فى مباراة واحدة فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 45 دقيقة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فيما لم يظهر فى أى مواجهة خلال الدورى الممتاز.

ويرغب عنتر فى حسم مصيره بالزمالك فى مستهل انتقالات الشتاء الجارية حتى يتمكن من الانضمام لأحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى فى المتبقى من الموسم ثم تقييمه فى الزمالك نهاية الموسم وتحديد مدى الحاجة إلى خدماته فى الموسم الجديد من عدمه، خاصة لامتداد عقده مع القلعة البيضاء، حيث يرى اللاعب إن خروجه معارا بمثابة إفادة له وللفريق الأبيض لإعداده بصورة جيدة للعودة إلى الفريق مجددا فى الموسم المقبل حال الموافقة على إعارته لأحد أندية الدورى الممتاز.