شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعد لاعبى الزمالك بصرف المستحقات خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد السلام.

رئيس الزمالك أشاد بمجهود وحماس اللاعبين خلال مباريات الفريق الأخيرة والتي استعاد فيها روح الفوز مرة أخرى، مؤكدًا لهم صرف المستحقات المتأخرة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

كان الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، قد في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا بملعب النادي وذلك عقب عودته من تونس، بعد حصوله على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى للفريق والتى قام خلالهما بزيارة أسرته والاطمئنان عليها والتى غاب عنها ساسي عن لقاء طنطا أمس بسبب الإيقاف، وذلك فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليقطع الشائعات التي أكدت أنه تغيب لتفاوضه مع اهلي جدة السعودي لرغبته في فسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله علي مستحقاته المتأخرة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد السلام فى التاسعة مساءً، بعد تلقى النادى الأبيض إخطار رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بموعد ومكان المواجهة بشكل رسمى والتى سيديرها تحكيما الإثيوبى بلاك تيسيما.

وأدى الزمالك مرانه اليوم تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي منح كل من يوسف أوباما، ومحمد عبد الغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتواجد ثنائي الزمالك بمقر النادي، وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانيزيوم النادي للتغلب علي الإجهاد والإرهاق.