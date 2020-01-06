شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 20 ميدالية منها 7 ذهبيات في بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئين الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر
فيما توجت باقي الدول المشاركة في البطولة بعشر ميداليات فقط في جميع المنافسات.
وجاءت نتائج المصريين كالتالي:
ناشئات تحت 19 سنة
فوز جنا شيحة بالميدالية الذهبية عقب تغلبها في المباراة النهائية على منافستها الماليزية أيفا أزمان بنتيجة 3/0.
الأولاد تحت 19 سنة:
فوز مصطفي السيرتي بالميدالية الذهبية عقب تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه يحيى النواساني بنتيجة 3/0، ليتوج الأخير بالميدالية الفضية.
الفتيات تحت 17 سنة:
فوز سنا ابراهيم بالنيدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على مواطنتها نور أبو المكارم بنتيجة 3/0، لتحصد الثانية الميدالية الفضية.
الفتيات تحت 15 سنة:
فوز فيروز أبو الخير بالميدالية الذهبية عقب تغلبها في المباراة النهائية على مواطنتها ملك طه بنتيحة 3/0، لتحصد الأخيرة الميدالية الفضية.
الفتيات تحت 13 سنة:
فوز أمينة عرفي بالميدالية الذهبية عقب تغلبها في المباراة النهائية على الهندية أناهات سينج بنتيجة 3/0.
الأولاد تحت 13 سنة:
فوز يوسف سالم بالميدالية الذهبية عقب تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه المصري أحمد رشاد بنتيجة 3/1، ليحصد الأخير الميدالية الفضية.
الأولاد تحت 11 سنة:
فوز ياسين قريطم بالميدالية الذهبية عقب تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه سيف بلال، بنتيجة 3/0، ليحصد الأخير الميدالية الفضية.
وجاءت أسماء المتوجين بالميدالية البرونزية كالتالي: أحمد علي تحت 17 سنة، ياسين شهدي تحت 15 سنة، إياد حسام تحت 13 سنة، ياسين عزوز تحت 11 سنة، بارب سامح بمنافيات الفتياة تحت 13 سنة، مايا مندور تحت 11 سنة.
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