شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدرب سلة الزمالك وإحالته للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفاز الجزيرة علي الزمالك 97/87 بدوري السوبر، وجاء إحالة مدرب الزمالك للتحقيق وإيقافه بسبب اعتراضه على حكم المباراة والتى انتهت بخسارة الفريق الأبيض.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة من مباريات المرحلة الثانية من دورى سوبر السلة خسارة فريق الأهلى والزمالك فى المباريات التى تم خوضها اليوم حيث خسر الاهلى من الاتحاد السكندرى بنتيجة 76/78 كما خسر الزمالك من الجزيرة 97/87

وفيما يخص باقى المباريات ففاز سبورتنج على طلائع الجيش بنتيجة 91/99 وعلى مستوى مباراة سموحة و مصر للتأمين وانتهت بفوز الفريق السكندرى 82/69.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدورى لمدة شهر ونصف نظرًا لارتباط المنتخب بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام في الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل.

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لجدول البطولة فتستمر مباريات الذهاب حتى 9 يناير المقبل، بينما تقام مباريات العودة بدءا من 12 يناير وحتى 8 مارس المقبل .

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، وحتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخرمباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس

جاء قرار التأجيل و التوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابرمدربا عاما، ومحمد سليم مدربا، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيبا للفريق.

وأسفرت قرعة التصفيات عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع في شهر يناير المقبل.