شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتدرب تحت شعار الطريق إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المنتخب الوطنى لكرة الصالات تدريباته اليومية خلال معسكره الحالى المقام بأحد فنادق مصر الجديدة ويستمر حتى يوم الخميس المقبل استعدادًا للسفر إلى المغرب والمشاركة فى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بليتوانيا خلال الفترة من 27 يناير حتى 7 فبراير 2020

المنتخب المصرى المصنف الأول عربيًا وأفريقيا يواجه غينيا وأنجولا وموزمبيق ضمن المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا ويضم المعسكر الحالى 16 لاعبًا ويبدأ الفريق معسكرًا آخر من 13 لـ17 يناير بينما يقام المعسكر الأخير خلال الفترة من 20 لـ26 يناير وهو اليوم المحدد للسفر الى المغرب للمشاركة فى البطولة.

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد والمشرف على كرة الصالات على التواجد يوميًا فى تدريبات الفريق والاجتماع باللاعبين وجهازهم الفنى وأكدت أنها لمست وجود الالتزام والجدية بين جميع اللاعبين طوال الأيام الماضية بعد أن رفعوا شعار الطريق إلى كأس العالم.

وكان المنتخب المصري لكرة الصالات قد فاز علي نظيره السعودى بستة أهداف مقابل هدفين ضمن سلسلة المباريات الودية التي جمعتهما بالصالة الخضراء بمدينة الخبر ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لخوض منافسات بطولة الامم الافريقية بالمغرب في يناير القادم.

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وظهر فراعنة الصالات بشكل جيد علي مدار شوطي اللقاء وشهدت المباراة تالق خالد مارادونا بتسجيله 4 أهداف كما أحرز إبراهيم بوجيي هدفين.

وحرص الاستاذ ناصر السعدي رئيس لجنة كرة الصالات بالاتحاد السعودي لكرة القدم علي تكريم الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ورئيس البعثة علي هامش اللقاء الودي بين المنتخبين المصري والسعودي.

وأكد هشام صالح المدير الفني سعادته بالفوز علي المنتخب السعودي بنتيجه كبيرة مؤكدًا رضاه علىي مستوي اللاعبين خاصة اللاعبين المنضمين حديثا للمنتخب في ظل غياب أكثر من عنصر أساسي بالفريق