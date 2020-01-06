شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسى يطمئن جمهور الزمالك قبل مباراة زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم بملعب النادي وذلك عقب عودته من تونس، بعد حصوله على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى للفريق والتى قام خلالهما بزيارة أسرته والاطمئنان عليها والتى غاب عنها ساسي عن لقاء طنطا أمس بسبب الإيقاف، وذلك فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وينشر ”الخليج 365” صورة لمشاركة فرجاني ساسي في تدريب اليوم التي أنهت الجدل حول مصير لاعب الوسط الدولي مع الزمالك، بعدما انتشرت شائعات مؤخرًا حول عدم عودة اللاعب من تونس وقيامه بالتفاوض مع أهلي جدة السعودي تمهيدًا لفسخ تعاقده مع الزمالك والعودة للدوري السعودي مرة أخرى، إلا أن مشاركة ساسي في تدريب الزمالك اليوم أرسل الطمأنينة في قلوب جماهير الزمالك التي كانت تشعر بقلق من صحة الأنباء التي انتشرت خلال الـ72 ساعة الماضية.

ويستعد الزمالك خلال الوقت الجارى لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد السلام فى التاسعة مساءً، بعد تلقى النادى الأبيض إخطار رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بموعد ومكان المواجهة بشكل رسمى والتى سيديرها تحكيما الإثيوبى بلاك تيسيما.

في نفس السياق أكد مهند عون، وكيل ساسى، لـ"الخليج 365" أن اللاعب التونسى يمتلك ثلاثة عروض للرحيل من بينهم عرضين من السعودية إحداهما من الشباب السعودى، وعرض شفوى أخر من قطر إلا أن مسئولى قلعة ميت عقبة رفضوا رحيل اللاعب التونسى خلال الفترة الجارية، نظرًا لحاجة الفريق لوجوده.

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وتابع فى تصريحاته لـ"الخليج 365" قائلاً: "يوجد شخص فى قطر روج إن فرجانى ساسى سيهرب من الزمالك وهذا عيب لأنه لاعب محترف ويعرف جيداً كيف يحترم إدارة الزمالك متمثلة فى مرتضى منصور وأمير مرتضى ولو فى نصيب يومًا للاحتراف والخروج سيكون من الباب الكبير وهو موافقة إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على المسألة"، مختتمًا حديثه: "فرجانى ساسى يقدر جيدًا ما فعلته جماهير الزمالك وإدارة الزمالك معه منذ اليوم الأول له فى النادى ولن يرحل يومًا عن القلعة البيضاء إلا من خلال ناديه ونحترم جماهير الفريق لذا فهو مستمر مع الزمالك".