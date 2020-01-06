شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول ساديو مانى لمقر إقامته بسهل حشيش استعدادا لحفل الكاف ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صور خاصة لوصول لاعب الكرة السنغالى ونجم نادى ليفربول ساديو مانى، الى مقر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة، لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا للعام 2019 والذى تستضيفه إحدى منتجعات سهل حشيش، وهو أحد المتنافسين على الجائزة الأكبر فى إفريقيا مع اللاعب المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، والجزائرى رياض محرز نجم مانشيستر سيتى.

ووصل مانى على متن طائرة خاصة عصر اليوم ويرافقه 7 من الفريق الإنجليزى، ورجال أمن خاصين باللاعب السنغال، حيث سيكون فى استقباله أعضاء الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى ورجل الأعمال كامل ابو على، فى حين استأجر النادى ملعب الجونة ليقيم مانى عليه تدريباته تحضيرا للمباراة القادة مع ناديه.

وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى انتهاء استعدادات المحافظة لخروج حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، المقرر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة الثلاثاء القادم فى أفضل صوره، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، والتى يتمثل أبرزها في الإنتهاء من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى مكان إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالي الذى تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحى للمحافظة.

































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