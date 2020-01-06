شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشيد بثلاثى الزمالك فى اجتماعه مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بـ 3 لاعبين داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلال اجتماعه بلاعبي الفريق الذي عقده اليوم علي هامش التدريب، استعدادًا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام الجمعة المقبل على استاد السلام.

وأكد رئيس الزمالك للاعبين أن الفريق كسب الفترة الماضية 3 لاعبين متميزين وهم عمر السعيد الذي استعاد ذاكرة التهديف في مباراة طنطا، ومحمد صبحي حارس مرمي المنتخب الأولمبي وأحمد عيد الظهير الأيمن والذي وصفه مرتضي منصور بأنه نجح في أن يكون بطلاً للجبهة اليمني للفريق في وقت الأزمة.

كما أكد رئيس الزمالك للاعبين سعادته بوجود فريقين للزمالك بنفس المستوي الأساسي مثل الاحتياطي، ولا فرق بينهما، مضيفًا أن أي لاعب يشارك بتي شيرت الزمالك لا يختلف عن زميله في المستوى وهو ما كان يسعى له من خلال بناء فريق قوي متكامل.

وأدي الزمالك مرانه اليوم تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي منح كل من يوسف أوباما، ومحمد عبدالغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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وتواجد ثنائي الزمالك بمقر النادي، وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانيزيوم النادي للتغلب علي الإجهاد والإرهاق.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من لقاء طنطا الذي أقيم أمس، حصة تأهيلية قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعديه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، واستمرت هذه الفقرة لما يقرب من 30 دقيقة، تم خلالها التأهيل بالكرة وبعض الأمور البدنية.

وقام كارتيرون بعمل سباق سرعات عقب كل فقرة تأهيلية، من أجل رفع اللياقة لدى اللاعبين، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المستبعدون من لقاء طنطا الأخير سواء لرؤية الجهاز الفني أو للإيقاف، وظهروا بشكل مميز للغاية واستعداد بدني طيب.