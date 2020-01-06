برسالة عاطفية.. دي روسي يعلن اعتزال كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - إفي:

أعلن لاعب وسط بوكا جونيورز الأرجنتيني، المخضرم الإيطالي دانييلي دي روسي، الاثنين إسدال الستار على مسيرته مع كرة القدم بعد رحلة استمرت 20 عاما داخل المستطيل الأخضر.

وأكد صاحب الـ36 عاما خلال مؤتمر صحفي اليوم في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس أنه يشعر بحزن شديد لابتعاده عن حياة لاعب كرة القدم، بينما أوضح أنه رغم رغبته في الاستمرار بالملاعب خلال "عشر سنوات أخرى"، إلا أنه يرغب في العودة لروما والبقاء إلى جانب أسرته.

وبهذا يضع اللاعب المولود في 24 يوليو 1983 حدا لمسيرة طويلة استمرت 20 عاما قضاها غالبا مع فريق مدينته، والذي يشجعه وهو روما الذي شارك معه في 616 مباراة سجل خلالها 63 هدفا.

وتوج روسي مع "الجيالوروسي" بلقبين متتاليين في كأس إيطاليا (2006-07 و2007-08)، بالإضافة للقب السوبر الإيطالي في 2007.

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بينما كان الإنجاز الأبرز في مسيرة "المحارب" مع "الآتزوري" عندما توج بطلا للعالم في مونديال ألمانيا 2006 على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وعلى صعيد المنتخب، خاض دي روسي 117 مباراة دولية، وسجل 21 هدفا.

كما خاض روسي تجربة قصيرة في ملاعب القارة اللاتينية وتحديدا في الأرجنتين بقميص بوكا جونيورز الذي انتقل إلى صفوفه في يوليو 2019.

ورغم هذه المدة القصيرة مع البوكا، إلا أن اللاعب أبدى امتنانه الشديد خلال المؤتمر للنادي على الفترة القصيرة الرائعة التي قضاها بين جدرانه.