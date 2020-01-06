بالصور..ملعب الجونة يحتضن نهائي بطولة المدارس الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يحتضن ملعب الجونة الرئيسي نهائي بطولة الجونة للمدارس للسنة الثامنة على التوالي، مساء غدا الثلاثاء، بمشاركة ٢٢ فريقا ما بين فرق أولاد وبنات بمشاركة أكثر من ٣٥٠ لاعب.

طرفي المباراة النهائية للبنات سيكون بين الألسن والمدرسة الألمانية ، وعلى الجانب الأخر يقام نهائي الأولاد بين مدرسة نيرمين إسماعيل والمدرسة الأمريكية.

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ومن المقرر أن تتابع اللجنة المنظمة المباراتين، لاختيار أفضل اللاعبين لمساعدتهم من أجل الحصول على منح دراسية عن طريق الكرة في أمريكا.

ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق سمير محمود عثمان.

وسيتواجد السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، في ملعب الجونة عقب انتهاء المباراتين، وذلك لخوض مرانا منفردا قبل الذهاب لسهل حشيش لحضور حفل الأفضل في أفريقيا 2019.