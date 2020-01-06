أمن ليفربول يمنع الإعلام من التواصل مع ساديو ماني عقب وصوله للغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

وصل السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى مدينة الغردقة، عشية إقامة حفل الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

وأفاد مراسل يلا كورة في الغردقة، بأن ماني كان من المقرر له أن يدخل لفندق الباتروس سيتاديل الذي يستضيف إقامته قبل الحفل، من الباب الأمامي إلا أن الأمور تبدلت.

ومنع الأمن المرافق لماني من نادي ليفربول، الصحفيين والإعلاميين المتواجدين في مدخل الفندق من التعامل مع ماني، حيث طالبوهم بضرورة الدخول إلى قاعة الفندق تمهيدًا لمرور السنغالي.

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وشدد أمن ليفربول المرافق لماني، على ضرورة عدم تصوير اللاعب أو إجراء أحاديث صحفية معه، قبل أن يمر السنغالي إلى جناحه من باب مختلف.

ودخل ماني إلى الفندق من باب خلفي للفندق تحت حراسة أمن ليفربول ليكون بعيدًا عن الصحفيين والإعلاميين، ليمر منه إلى الجناح المخصص له الذي يتواجد في مبنى منفصل عن الفندق.

ويتواجد ماني في مصر حاليًا تمهيدًا لحفل الإعلان عن أفضل لاعب في أفريقيا 2019 والتي يتنافس عليها مع الثنائي محمد صلاح ورياض محرز.