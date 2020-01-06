مدرب الجزائر: محرز لن يتواجد في حفل الكاف.. وهو الأحق بجائزة الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أكد المدرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على عدم حضور مواطنه رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، لحفل الأفضل في أفريقيا المقرر له مساء غدا الثلاثاء بالغردقة.
وتستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019، حيث أنها المرة الثانية لمصر أن تخظى بشرف تنظيم الحفل بعد عام 2010.
وقال بلماضي في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، إن رياض محرز لن يتواجد في حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2019.
وأضاف، أن لاعب مانشستر سيتي هو الأحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 متفوقا على المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
ويتنافس محمد صلاح مع ساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب أفريقي.
وكان رياض محرز قد تمكن من تحقيق بطولة أمم أفريقيا الأخيرة مع منتخب بلاده الجزائر متفوقا على السنغال في المباراة النهائية 2019، وفاز مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2018-2019.
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