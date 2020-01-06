الخطيب يعتذر عن عدم حضور حفل كاف.. ويوجه رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أرسل محمود الخطيب، رئيس الأهلي، خطابًا إلى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعتذر فيه عن عدم حضور احتفالية الأفضل لعام 2019 المقرر إقامتها غدًا بالغردقة.

جاء قرار الخطيب بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها بعد عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا، وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

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وأكد الخطيب تقديره الكامل للدعوة الكريمة من جانب الاتحاد الإفريقي ورئيسه، مشيرًا إلى أنه واثق بأن كاف سينظم حدثًا رائعًا يليق بالقارة الإفريقية والقائمين على الاتحاد الإفريقي والنجوم المكرمين في هذه الاحتفالية، التي كان يتمنى المشاركة فيها.

وعبّر رئيس الأهلي عن سعادته لإقامة هذه التظاهرة الرياضية على الأراضي المصرية، وبمشاركة أبنائها من الكوادر المختلفة، الذين سيسهمون مع زملائهم من الاتحاد الإفريقي في نجاح هذا الحدث، الذي يسعد به كل المنتمين إلى القارة السمراء.

يُذكر أن كاف اختار في وقت سابق الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، خاصةً أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983.