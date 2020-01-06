ليفربول لـ"الخليج 365": صلاح فقط يمكنه التعليق على حضور حفل كاف من عدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أكد مات ماكان رئيس فريق الإعلام داخل نادي ليفربول الإنجليزي أن حضور محمد صلاح نجم فريقه إلى حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمر شخصي.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال مات :"لا يمكننا التعليق على أمور تخص اللاعبين، حضور صلاح من عدمه أمر شخصي يعود إليه، وهو فقط من يمكنه التعليق".

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ورحل ساديو ماني النجم السنغالي من إنجلترا منذ ساعات متجهاً إلى مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر لحضور حفل "كاف" وسط مؤشرات تؤكد اقترابه من الفوز بالجائزة.

ولم يصطحب محمد صلاح زميله السنغالي في رحلته إلى مصر، وحتى الآن لن يحضر النجم المصري حفل "كاف" لاختيار أفضل.

يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عامي 2017، و2018، وفي 2019 ينافسه على الجائزة ساديو ماني ورياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي.