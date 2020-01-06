محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أكد مات ماكان رئيس فريق الإعلام داخل نادي ليفربول الإنجليزي أن حضور محمد صلاح نجم فريقه إلى حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمر شخصي.
وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال مات :"لا يمكننا التعليق على أمور تخص اللاعبين، حضور صلاح من عدمه أمر شخصي يعود إليه، وهو فقط من يمكنه التعليق".
ورحل ساديو ماني النجم السنغالي من إنجلترا منذ ساعات متجهاً إلى مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر لحضور حفل "كاف" وسط مؤشرات تؤكد اقترابه من الفوز بالجائزة.
ولم يصطحب محمد صلاح زميله السنغالي في رحلته إلى مصر، وحتى الآن لن يحضر النجم المصري حفل "كاف" لاختيار أفضل.
يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عامي 2017، و2018، وفي 2019 ينافسه على الجائزة ساديو ماني ورياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول لـ"الخليج 365": صلاح فقط يمكنه التعليق على حضور حفل كاف من عدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.