تعرف على منافس ليفربول بدور الثمانية في كأس الإتحاد الإنجليزي

أقيمت اليوم الأثنين، قرعة دور الثمانية "الدور الخامس" من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وذلك قبل إنطلاق مباراة آرسنال وليدز يونايتد في ختام مباريات الدور الرابع.
وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لفريق ليفربول الإنجليزي،الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح.
حيث ينتظر فريق ليفربول الفائز من مباراة الإعادة بين شروسبري تاون وبريستول سيتي، اللذان تعادلا إيجابيًا بهدف
وكان ليفربول تمكن من تخطي الدور الرابع بعد الفوز على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدف نظيف سجله النجم الشاب كورتيس جونس، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد.
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