خالد جلال يكشف سبب التعثر في ولايته الثانية مع الزمالك

كشف خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك، سبب تعثر الفريق خلال ولايته التدريبية الثانية في يونيو الماضي.

وكان خالد جلال تولى مهمة المدير الفني في الزمالك مرتين، الأولى في صيف 2018، ثم رحل إلى الشعلة السعودي، وكانت الثانية في يونيو الماضي ولكنها لم تستمر طويلاً حيث رحل في يوليو.

وقال جلال في تصريحات إذاعية "ولايتي الأولى مع الزمالك كانت ناجحة ومميزة إلى أقصى

حد، فقد قدمنا مباريات جيدة وحققنا لقب كأس مصر، على عكس الأمور في ولايتي الثانية".

وأوضح " حينما توليت مهمة المدير الفني في الولاية الثانية لم أحصل على فرصتي كاملة، كما أن ظروف الفريق كانت صعبة خلال تلك الفترة وهو ما لم يجعل تلك الولاية كسابقتها".

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وتابع "حينها الأزمة لم تكن فنية،

ولكن لاعبو الفريق كانوا على علم أن رحيلهم عن الزمالك بات قريبًا، وهو ما أثر عليهم وجعلهم لا يظهروا بالمستوى المطلوب".

وأردف "حصلت على وعد من الإدارة ان استمر للموسم الجديد قبل رحيلي، فليس من المنطقي ان ارفض العروض لكي اخوض مباراة واحدة فقط مع الفريق".

واختتم "المدرب المصري يعاني في مصر بسبب عدم المساندة، ومحاسبته على أقل الأمور وعلى نتيجة المباراة الواحدة، في حين أن المدربين الأجانب يحظون بمساندة كبيرة وخلق الإعذار لهم في حال تذبذب النتائج أو المستوى".