رسميًا.. دي روسي يعلن إعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الإيطالي دانييلي دي روسي قائد روما السابق، وبوكا جونيورز الأرجنتيني الحالي، إعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.
وقال دي روسي في تصريحات نشرها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي "قرار الإعتزال ليس بسبب الإصابة ولكن لأسبابعائلية، فأنا بحاجة للعودة إلى منزلي وعائلتي التي افتقدها كثيراً وقراري بات نهائيًا".
واردف "لقد كانت تجربتي مع بوكا جونيورز رائعة للغاية بالنسبة لي، ولن أنسى الوقتالذي قضيته مع الفريق الأرجنتيني".
وعن مشاريعه بعد نهاية مشواره الكروي أشار النجم الإيطالي، إنه يرغب في مواصلة العمل في مجال كرة القدم بالفترة المقبلة.
يذكر أن دي روسي كان يرتبط بعقد مع بوكا جونيورز حتى صيف 2020، ولكنه قرر إنهاء عقده مع الفريق وإعلان إعتزاله.
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