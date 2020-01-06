صور .. لحظة وصول نجم ليفربول ساديو مانى الغردقة

استقبل رجل الأعمال كامل أبو علی نجم نادى ليفربول ساديو مانی بفندق الباتوس ساديل فى سهل حشيش بمدينة الغردقة. ساديل فى سهل حشيش بمدينة الغردقة. ويذكر أنه تنطلق غدا فاعليات لحفل توزيع جوائز الكاف، بحضور وزراء السياحة والاثار والرياضة والثقافة والاعلام ومحافظ البحر الاحمر ومشاهير الرياضة والفن.

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