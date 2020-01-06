أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة ليدز يونايتد

أعلن ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ليدز يونايتد في العاشرة مساء اليوم، على ملعب الإمارات في ختام مباريات الدور الرابع ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي. على ملعب الإمارات في ختام مباريات الدور الرابع ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي. وجاء تشكيل آرسنال كالتالي: حراسة المرمى:ايميليانو مارتينيز خط الدفاع: ديفيد لويز، روب هولدينج، سوكراتيس باباستاثوبولوس Advertisements خط الوسط: جرانيت تشاكا، ماتيو جندوزي، سياد كولاسيناك، أينسلي نيلس خط الهجوم:نيكولاس بيبي، الكسندر لاكازيت، مسعود أوزيل

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