ساديو ماني يصل لمطار الغردقة.. وغياب صلاح ومحرز

وصل منذ قليل إلى مطار الغردقة الدولى، نجم نادى ليفربول الإنجليزى ساديو مانى، السنغالى على متن طائرة خاصة لحضور حفل توزيع جوائز الكاف المقرر إقامته مساء غدًا الثلاثاء، بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.
ورافق النجم السنغالى ساديو مانى فور وصوله للغردقة مجموعة من الحرس لتأمينه، ومن المقرر أن يتوجه مانى لمنطقة سهل حشيش محل إقامته، حيث أن مانى ضمن الثلاثة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا مع النجم المصرى محمد صلاح، هداف ليفربول، وكذلك الجزائرى رياضمحرز نجم مانشيتر سيتى.
وأكد مصدر أن محمد صلاح لم يؤكد حضوره من عدمه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه فى حالة وصوله سيصل إلى الغردقة صباح غدًا الثلاثاء، وعلى متن طائرة خاصة قادمة من إحدى المطارات الانجليزية.
حيث أنه من المحتمل أن يعتذر صلاح عن الحضور، بينما اعتذر محرز عن الحضور.
وكانت مدينة الغردقة قد أنهت استعداداتها لاستضافة النسخة الـ 28 من حفل توزيع جوائز
ويشارك في حفل توزيع جوائز "الكاف"، المقرر إقامته في منتجع سيتادل سهل حشيش 4 وزارء من الحكومة المصرية، هم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشـباب والرياضة، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، ويشهد الحفل 350 من أهم وأشهر الرياضيين في أفريقيا والعالم.
كما يحضر لفيف من نجوم الكرة المصرية والفن في مقدمتهم حسن شحاته وهانى ابو ريدة ويسرا وليلى علوى ورجال أعمال ومستثمرين سياحيين.
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